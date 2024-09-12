Россиянам рассказали, как продлить отдых в 2025 году

Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, рассказал, как можно продлить свой отдых в 2025 году. 11 сентября 2024 года был подписан производственный календарь, который определил переносы выходных дней в следующем году. Теперь уже известно, какие дни будут нерабочими, и можно заранее планировать отпуск.

Когда можно увеличить свой отдых?

Если правильно взять дополнительные дни отпуска в месяцы с длинными выходными, можно значительно продлить свой отдых. В 2025 году такими месяцами будут:

Январь : если взять 9 и 10 января в качестве отпускных дней, можно отдыхать 2 недели подряд — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

: если взять 9 и 10 января в качестве отпускных дней, можно отдыхать 2 недели подряд — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Май : если взять отпускные дни 5, 6 и 7 мая, отдых продлится 11 дней — с 1 по 11 мая.

: если взять отпускные дни 5, 6 и 7 мая, отдых продлится 11 дней — с 1 по 11 мая. Июнь : если взять 9, 10 и 11 июня, можно отдыхать 9 дней подряд.

: если взять 9, 10 и 11 июня, можно отдыхать 9 дней подряд. Ноябрь: если взять 5, 6 и 7 ноября, получится 8 дней отдыха подряд.

Как получить дополнительные дни отдыха?

Законные «отгулы». Если вы работали в выходной или праздничный день и выбрали не денежную компенсацию, а дополнительный выходной. Донорский выходной. Если вы сдаете кровь, вам положен дополнительный выходной, который можно использовать по своему усмотрению. Право на дополнительные выходные. Это касается, например, родителей детей-инвалидов или других категорий работников, имеющих право на оплачиваемые дополнительные дни. Использование отпуска. Вы можете взять ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы. Однако в обоих случаях это нужно согласовать с работодателем. Отпуск без сохранения зарплаты предоставляется только с согласия работодателя. Чтобы разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части, также требуется согласие обеих сторон.

Когда невыгодно брать отпуск?

Важно учитывать финансовую выгоду при планировании отпуска. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня, что может сделать отпуск в такие месяцы менее выгодным.

По закону, количество рабочих дней в месяце не влияет на зарплату работников с фиксированным окладом. Однако, если поделить оклад на количество рабочих дней в месяце, можно увидеть, что в месяцах с малым количеством рабочих дней стоимость одного дня будет выше среднего заработка, из которого рассчитывается отпуск. Следовательно, в такие месяцы отпуск может быть финансово невыгодным.

Выгоднее брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней, так как в этом случае ваш отпускной заработок может быть более привлекательным.