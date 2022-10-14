Россиянам объяснили, когда не нужно являться в военкомат по повестке

С момента начала частичной мобилизации некоторые россияне стали заявлять, что им приходят повестки при странных обстоятельствах. В каких случаях при получении повестки не нужно идти в военкомат, МК разбирался с юристом.

Например, был случай, когда повестка мужчине пришла в мессенджере. Юрист Иван Самарин считает, что это либо «глупость исполнителя», либо шутка. Закон предусматривает вручение повестки лично, под подпись, и при получении повестки через мессенджер человек не обязан являться в военкомат.

Если сотрудник военкомата застаёт человека дома и вручает ему повестку, юрист не советует её не подписывать. За подобные действия может быть составлен акт. А если адресат повестки в итоге не явится в военкомат, по закону могут наступить последствия.

Ещё одна история: участковый, который помогал военкому разносить повестки, позвонил адресату по видеосвязи и заявил, что это официальное уведомление. Такие действия, по словам юриста, также незаконны.

При этом отмечается, что во время частичной мобилизации стало появляться много фейков и откровенно преувеличенных историй о вручении повесток. Эксперты советуют доверять только официальным ресурсам, а необходимую информацию черпать на официальных информационных сайтах, например, на сайте объясняем.рф.

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