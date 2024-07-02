Россиянам напомнили о сокращённом рабочем дне в жару

оспо связи с экстремально высокими температурами в Центральной России и в Рязанской области в частности Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях работодателям, обеспечивающих безопасность труда во время жары.

Для обеспечения комфортной рабочей обстановки для сотрудников важно следить за температурой воздуха в помещении. Если она достигнет 28,5°C, рекомендуется сократить рабочий день на 1 час, при 29°C на 2 часа, а при 30,5°C на 4 часа. В помещениях с кондиционером температуру следует поддерживать в пределах 24-25°C.

При температуре выше 32,5°C работать на улице небезопасно. Работы лучше перенести на утро или вечер. Если это невозможно, рекомендуется:

предоставить сотрудникам перерыв каждые 15-20 минут работы продолжительностью не менее 10-12 минут для отдыха в охлажденных помещениях;

обеспечить персонал специальной одеждой или одеждой из плотной ткани;

контролировать, чтобы работники не находились на жаре более 5 часов за смену в специальной одежде и более 2 часов без нее;

избегать назначения на работу лиц моложе 25 и старше 40 лет.

Важно обеспечить сотрудников достаточным количеством питьевой воды. Она и другие жидкости должны быть охлаждены до 10-15°C. Также рекомендуется предоставлять соленую, минеральную щелочную воду, кисломолочные продукты, витаминизированные напитки, соки и кислородно-белковые коктейли.