Россиянам напомнили фатимские пророчества Девы Марии о судьбе страны

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов напомнил о фатимских пророчествах Божьей Матери, в которых речь идёт о России.

Фатимские пророчества Севастьянов обсуждал с Папой Римским Бенедиктом XVI, который возглавлял Святой Престол с 2005 по 2013 годы. После смерти понтифика 31 декабрь он обнародовал подробности их разговора РИА Новости. Папа Римский верил в пророчество Божией матери о России, в которых говорится, что Россия должна быть великой. Запад, согласно пророчеству, всё больше будет отходить от христианства. Россия при этом удержит мир от падания в нехристанство.

По словам Леонида Севастьянова, Бенедикт XVI говорил о том, что правительство России уже сделало огромный шаг вперед в сторону христианства от безбожия.

Отметим, что Фатимские явления Девы Марии — серия событий в португальском городе Фатима, которые произошли в 1917 году. По уверениям трёх детей, им многократно являлась «дама» (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала сообщения с призывами религиозного характера и пророчества (касающиеся судеб мира и, прежде всего, России). Католической церковью Фатимские явления признаны подлинным чудом.