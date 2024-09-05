В Сети возмутились поступком уехавшего из России актера Александра Филиппенко, обратило внимание издание МК.
На днях артист опубликовал видео, на котором он с Ольгой Романовой*. Пара кривлялась на камеру, а Филиппенко кокетливо обмахивался веером. Многие не поняли причину такого поведения актера.
В целом, пользователи обратили внимание, что артист «загребал деньги в России, а сам косил глазом за бугор».
Еще один пользователь добавил, что Филиппенко не зря играл «только подлецов и мразей».
*Внесена в реестр иноагентов.