В Сети возмутились поступком уехавшего из России актера Александра Филиппенко, обратило внимание издание МК.

На днях артист опубликовал видео, на котором он с Ольгой Романовой*. Пара кривлялась на камеру, а Филиппенко кокетливо обмахивался веером. Многие не поняли причину такого поведения актера.

«Филиппенко, как его персонаж Азазелло, стал мелким бесом в жизни. Похоронят на чужбине никто и не вспомнит», — отметила одна из россиянок.

В целом, пользователи обратили внимание, что артист «загребал деньги в России, а сам косил глазом за бугор».

«Сейчас прямо заплачем — как мы без тебя жить-то будем, бес плешивый», — возмутилась комментатор.

Еще один пользователь добавил, что Филиппенко не зря играл «только подлецов и мразей».

*Внесена в реестр иноагентов.