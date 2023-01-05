Россиян предупредили о распространенном способе угона автомобиля зимой

Зимой злоумышленники нередко угоняют машины при помощи электронного взлома сигнализации, пояснил эксперт Андрей Кондрашов в интервью «Газете.ру».

По его словам, чаще всего это происходит во время прогрева двигателя машины во дворе.

«В момент, когда он изначально снимает машину с охраны, код сигнализации перехватывают угонщики, которые находятся неподалеку, в радиусе 50 метров», – предупредил Кондрашов.

После этого, как отметил специалист, угонщики могут закрыть двери транспортного средства. В итоге многие водители принимают решение пойти домой за вторым ключом. В это время преступники открывают автомобиль и уезжают на нем.

Эксперт призвал не оставлять без присмотра заведенную машину, если двери внезапно закрылись.