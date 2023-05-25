Четверг, 25 мая, 2023
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Россиян предупредили о лишении пенсии при ряде условий

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Жителей России могут лишить пенсий при ряде условий, приводит слова старшего вице-президента инвестиционной компании Fontvielle Анастасии Хрусталевой портал Ura.ru.

Подобный сценарий возможен в том случае, если человек не получает положенную ему выплату в течение полугода.

Кроме того, гражданин лишится пенсии, если он решит переехать жить в другую страну.

Хрусталева добавила, что россиянина могут лишить пенсии по инвалидности, если он не проходит переосвидетельствование. Также по достижению совершеннолетия перестают начислять выплаты по потере кормильца.

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