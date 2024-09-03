Россия впервые применила гибридную ракето-бомбу «Гром-Э1» по Харькову

31 августа Россия впервые нанесла удар по Харькову гибридной ракето-бомбой «Гром-Э1», сообщается в статье Виктора Баранца для «Комсомольской правды».

Автор вспоминает, как впервые увидел «Гром-Э1» на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2015». Тогда эта российская управляемая ракето-бомба привлекла внимание иностранных делегаций из Китая, Северной Корее, Ирана, арабских стран.

По информации госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение», ракета «Гром» была принята на вооружение в 2012 году, но российские военные редко использовали её в боевых действиях. «Гром» отличается высокой точностью и способен поразить цели размером с автомобильную шину.

С мая этого года «Гром-Э1» всё чаще применяется на харьковском направлении. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, недавний удар по одному из военно-промышленных объектов города был нанесён «нетипичным» боеприпасом. Хотя официального подтверждения использования именно «Гром-Э1» не было представлено, сообщения о применении этой ракето-бомбы участились.

Технические характеристики «Гром-Э1»

«Гром-Э1» — это авиационная высокоточная управляемая ракета с наведением по спутнику, предназначенная для поражения наземных и надводных целей. Она имеет длину 4,2 метра, диаметр 31 сантиметр, размах крыла 1,9 метра, вес около 600 килограммов, а вес боевой части составляет 315 килограммов. Максимальная дальность пуска достигает 120 километров, срок службы ракеты составляет 12 лет. Конструкция позволяет использовать её с различными типами боевых самолётов-носителей, включая МиГ-35, Су-57 и Су-34.

В основе «Гром-Э1» лежит управляемая ракета Х-38МЭ с модульной конструкцией, что позволяет изменять конфигурацию используемых блоков для выполнения различных задач. Такая универсальность способствует упрощению серийного производства и снижению себестоимости изделия.

Испытания комплекса «Гром» с новейшими стратегическими БПЛА С-70 «Охотник» в 2021 году показали возможность использования этих дронов в качестве носителей «Грома», что расширяет потенциал применения этого оружия.