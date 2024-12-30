«Россия сделает невозможное»: обнародован прогноз легендарной Ванги на 2025 год

Ванга, легендарная болгарская провидица, оставила после себя множество сбывшихся пророчеств. Её дар позволял ей видеть не только будущее, но и проникать в глубины человеческих душ

Хотя её предсказания часто были метафоричными и, на первый взгляд, не вполне понятными, впоследствии многие из описанных ею образов обретали реальные соответствия и прототипы.

Одна из недавних публикаций New York Post о предсказании Ванги о конце света в 2025 году вызвала широкий резонанс в мировой прессе. Разберемся, что же на самом деле стоит за этим заявлением.

Кто такая Ванга и почему её прогнозы разбирают до сих пор?

Вангелия Гуштерова (урожденная Сурчева, по некоторым данным – Димитрова) – слепая болгарская ясновидящая, предсказания которой до сих пор привлекают внимание и, по мнению многих, находят отражение в современных событиях. Её дар предвидения, согласно распространенным сведениям, проявился ещё в детстве. Ванга не только предсказывала будущее, но и оказывала помощь людям, давая советы и надежду на исцеление. Её слава быстро распространилась, и со временем к ней стали обращаться за помощью люди со всего мира.

В начале своей деятельности Ванга принимала посетителей в своём доме в Петриче. Позже, из-за огромного количества желающих получить консультацию, была построена отдельная гостиница. Приём велся по предварительной записи через секретарей, количество посетителей в день было ограничено. Признание её способностей было столь велико, что государство выплачивало ей зарплату. С 1970-х годов Ванга проживала и принимала людей в селе Рупите (в 11 км от Петрича), где был построен её дом, ныне превращённый в музей. Рядом находится источник Рупите, которому Ванга приписывала целебные свойства.

Пророчества Ванги будоражат сознание уже нескольких поколений. До сих пор к ним приковано колоссальное внимание по всему миру. И всё это не просто так: дело в том, что многие из них сбываются.

Кто из известных людей обращался за помощью к Ванге?

Вангу за время её жизни посещало множество известных личностей из Болгарии и других стран. Среди них – политики Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко и Михаил Горбачёв, а также деятели культуры Алла Пугачёва, Вячеслав Зайцев, Юрий Яковлев, Элизабет Тейлор, Арнольд Шварценеггер, Пауло Коэльо и Фредди Меркьюри.

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Однако стоит отметить, что не все из них встречались с Вангой лично; некоторые взаимодействовали с ней через посредников или письма.

Почитатели Ванги приводят целый ряд сбывшихся её пророчеств:

• Распад СССР: Ванга предсказывала распад Советского Союза, используя метафору «распадётся как мокрый дом».

• Чернобыльская катастрофа: Её предупреждение о «большой беде» часто связывают с аварией на Чернобыльской АЭС.

• Теракты 11 сентября: Предсказание «ужаса в Америке» некоторые интерпретируют как предвидение терактов в Нью-Йорке.

• Гибель принцессы Дианы: Существует мнение о связи между её предсказаниями и смертью принцессы Дианы.

Важно отметить, что интерпретации предсказаний Ванги часто неоднозначны и допускают различные толкования.

Что обещала Ванга России и миру в 2025 году?

Согласно пророчеству Ванги, 2025 год ознаменуется началом апокалиптической фазы. В Европе может разрастись масштабный конфликт, который приведёт к катастрофическому сокращению населения континента. К 2033 году, по её словам, таяние полярных льдов вызовет значительное повышение уровня мирового океана.

Что касается России, то Ванга уверяла в том, что сможет восстановить свои экономические и культурные ресурсы. Она также предсказывала появление новых ведущих сил на мировой арене, которые многие отождествляют со странами БРИКС. Ванга, по некоторым свидетельствам, предсказывала создание нового государственного объединения в 2025 году, включающего Россию, Беларусь, Казахстан и другие бывшие советские республики. Её видение России в красных тонах, с возвращением советской символики, подкрепляет предположения о возможном восстановлении единства стран, как это было в Советском Союзе.

— Россия сделает практически невозможное — вновь станет великой империей, прежде всего, империей духа. Её никто и ничто не сможет остановить, — декларировала ясновидящая.

Ванга предсказывала возврат людей к своим корням и историческим истокам. Она также отмечала, что придёт эра духовного возрождения России в первой четверти новой эры. Говорила и о возникновении могучей православной страны на востоке. А ещё говорила следующее: новый человек грядет. Придёт восьмой и всё изменит.