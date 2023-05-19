Пятница, 19 мая, 2023
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Россия и Куба возобновят регулярное авиасообщение летом 2023 года

7info

Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновится летом этого года, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в республику.

В настоящий момент между странами есть прямое чартерное авиасообщение, частота вылетов – 6 рейсов в неделю. Этим летом же добавятся 3 еженедельных рейса из Москвы, их будет осуществлять авиакомпания «Россия». Прогнозируется, что каждую неделю перелёты в обе стороны смогут совершать 650-750 пассажиров. Таким образом совокупный пассажиропоток по итогам года сможет составить до 150 тысяч человек.

«Республика Куба – для нас ключевой партнер и популярное место отдыха россиян. Мы также всегда рады кубинским гражданам, которые могут приезжать в Россию с деловыми и туристическими целями. В рамках нашего визита в Гавану и по поручению Президента РФ Правительством России проработано и принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения из России на Кубу», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, воздушное пространство для российских самолётов было закрыто рядом стран весной 2022 года. Из-за этого летать на Кубу прямыми регулярными рейсами из России было невозможно.

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