Россельхознадзор запретил импорт животноводческой продукции из Евросоюза

В связи с распространением ящура Россельхознадзор ввел запрет на ввоз и транзит по территории России продукции животноводства со всей территории Европейского союза. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, запрет будет действовать жестко в течение месяца. После этого возможны смягчения, но только в том случае, если все предприятия, на которых введены ограничения, пройдут российскую инспекцию.

На данный момент неизвестно, как долго продлится запрет. Данкверт отметил, что это будет зависеть от того, будет ли зафиксировано распространение ящура, сообщает РИА Новости.

Реклама

Ящур — острое вирусное заболевание животных, которым болеет и человек. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных особей и продукты его переработки, реже — через мясо.