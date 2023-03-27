Россельхознадзор выявил нарушения на выставке животных в Рязани

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверило в Рязани зоовыставку «Живая планета» и выявила там нарушения. Подробнее о них рассказали в пресс-службе ведомства.

В выставке участвовали 20 животных, в том числе рептилии. Установлено, что её организатор допустил нарушение обязательных требований действующего ветеринарного законодательства:

выставка с участием животных проводилась в период с 15 марта по 17 апреля, что недопустимо, так как максимальная продолжительность выставки с участием животных составляет 4 календарных дня;

организатором выставки не предусмотрены условия для удовлетворения потребности животного в воде. В момент проведения рейда у животных в вольерах отсутствовали поилки с водой.

Ведомством в адрес организатора выставки объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.