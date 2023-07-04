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Россельхознадзор выявил на убойных пунктах Рязанской области многочисленные нарушения

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Фото: Россельхознадзор

Управлением Россельхознадзора в 1-м полугодии 2023 года проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 8 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных, получению мяса и продукции убоя в Рязанском, Ухоловском, Сасовском, Ряжском, Клепиковском, Кораблинском районах, а также г. Касимов Рязанской области, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС:

— при осуществлении производства (изготовления) пищевой продукции на предприятиях не были внедрены и (или) не поддерживались в установленном порядке процедуры, основанные на принципах ХАССП;

— отсутствовали документы, подтверждающие проведение дезинфекции помещений и инвентаря;

— выпускаемая в обращение продукция убоя не подвергалась лабораторным исследованиям в полном объеме;

— отсутствовали документы, подтверждающие безопасность воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции;

— в процессе убоя использовалось ржавое оборудование и инвентарь;

— на одном из предприятий обнаружена обезличенная продукция убоя. На ней отсутствовала маркировка, не представилось возможным документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) установить изготовителя данной пищевой продукции, место ее происхождения (производства, изготовления, выхода), дату изготовления, срок годности, а также сопоставить с документами, подтверждающими безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.

За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства в области технического регулирования Управлением Россельхознадзора в отношении индивидуальных предпринимателей были составлены и рассмотрены административные материалы по ст. 14.43 КоАП РФ. Назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 190 тыс. руб. Выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.

Обезличенная продукция убоя неизвестного происхождения в количестве около 250 кг была изъята Управлением Россельхознадзора из обращения, приведена собственником в негодность и уничтожена в установленном законом порядке.

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