Россельхознадзор обнаружил в Рязани 40 кг обезличенной мясной продукции

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Рязани 40 кг обезличенной мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В начал года сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора совместно с транспортными полицейскими проверили ИП Рудинску Н. П., осуществляющую деятельность переработке, хранению и реализации подконтрольной государственному ветеринарному надзору мясной продукции.

В холодильной камере и витринах находилась мясная продукция без маркировок и документов. Установить её изготовителя, а также подтвердить безопасность не представлялось возможным. Кроме того были выявлены и другие многочисленные нарушения требований технических регламентов: отсутствие подтверждающих документов о регистрации температурного режима хранения и реализации продукции, проведении мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, дератизации и дезинсекции помещений и др.

По результатам проверки принято решение привлечь ИП к административной ответственности, за нарушение на неё был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако предприниматель не согласилась с вынесенным постановлением и обжаловала его в суде. Однако суд оставил штраф без изменения, а жалобу – без удовлетворения.