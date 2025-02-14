Россельхознадзор изъял более 60 кг опасной продукции в Рязанской области

На этой неделе Управление Россельхознадзора провело проверки в Рязанской области, в ходе которых выявило более 60 кг мясной и рыбной продукции без маркировки. На товарах отсутствовала информация о производителе, дате изготовления и сроках годности. Часть продукции оказалась с истекшим сроком годности.

Специалисты ведомства не смогли соотнести найденные товары с ветеринарными сопроводительными документами, что сделало их потенциально опасными для потребителей. Чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и животных, а также избежать распространения заболеваний, предпринимателям выдано предписание об утилизации продукции.

Требования Россельхознадзора были выполнены в полном объеме: вся изъятая продукция уничтожена в соответствии с действующим законодательством.