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Росс и Рейчел из «Друзей» любили друг друга по-настоящему

7info7
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В четверг, 27 мая, фанаты культового сериала «Друзья» смогли придаться ностальгическим воспоминаниям о десяти годах, проведённых вместе с великолепной шестёркой.

В России выпуск «Друзья. Воссоединение» был доступен на платформе Амедиатека с русскими субтитрами.

Спустя двадцать лет актёры встретились в павильонах ,где снимался сериал, вспомнили былое, почитали забытые тексты, открыли некоторые секреты, оставшиеся за кадром.

 Росс и Рейчел признались, что испытывали друг к другу симпатию не только на экране.  Вероятно поэтому химия, которая происходила между актёрами, передавалась зрителям всего мира.

Кстати зрители с нескрываемым восторгом признавались о том, что «Друзья» были для многих спасением и люди с разных уголков планеты Земля считают их своей семьёй.

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