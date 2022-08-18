Роспотребнадзор в Рязанской области проведёт горячую линию для противодействия коррупции

Горячая линия в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений будет проходить с 22 по 26 августа.

О фактах возможных коррупционных правонарушений гражданскими служащими регионального управления ведомства можно сообщать по телефону 8 (4912) 92-97-95.

Горячая линия будет работать с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу с 10 до 16 часов. Об этом говорится на сайте управления ведомства по Рязанской области.

В управлении Роспотребнадзора по Рязанской области действует телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 8 (4912) 92-98-37. Звонки принимаются в автоматическом режиме круглые сутки с функцией записи поступающих сообщений (автоответчик).