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Понедельник, 21 марта, 2022

Роспотребнадзор сообщил рязанцам о приближении сезона клещей

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Роспотребнадзор сообщил рязанцам о приближении сезона клещей

7info

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области сообщило об организации оперативного еженедельного мониторинга за инфекциями, передающимися клещами.

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Территория Рязанской области является эндемичной по иксодовому клещевому боррелиозу (болезни Лайма), гранулоцитарному анаплазмозу человека (ГАЧ), моноцитарному эрлихиозу человека (МЭЧ), что подтверждается результатами ежегодных лабораторных исследований. Переносчиками данных инфекций являются иксодовые клещи.

Наиболее вероятными местами нападения клещей являются лесные массивы, лесопарковые зоны, дачные участки, кладбища.

Жителям необходимо помнить, что при выезде в эндемичные территории по клещевому вирусному энцефалиту необходимо заблаговременно вакцинироваться.

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В целях профилактики клещевых инфекций проводятся мероприятия по благоустройству территорий населённых пунктов, парков, скверов, кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения, акарицидные обработки. В 2021 году обработки проведены на площади 350 га, в том числе 170 га в летних оздоровительных учреждениях и 180 га в парковых зонах и зонах отдыха.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передаваемых клещами, остается индивидуальная защита людей, в т. ч. соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.

Напоминаем, что в случае присасывания клеща необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинскую организацию для удаления клеща, определения дальнейшей тактики лечения.

Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

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