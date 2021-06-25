Роспотребнадзор рекомендует: как выбрать йогурт

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Йогурт – один из самых популярных кисломолочных продуктов. Его любят и дети, и взрослые, его включают в диеты и используют в косметологии. Однако не все йогурты, представленные на полках магазинов, хороши. Большинство из них проходят термическую обработку и становятся бесполезными для здоровья. Настоящую пользу организму может принести только натуральный йогурт, содержащий живые бактерии.

Польза йогурта определяется полезными свойствами молока, используемого для его приготовления. Данный продукт имеет особенности – это живые бактерии, которые делают его уникальным. Бифидо- и лактобактерии способны сдерживать рост вредоносных бактерий, являющихся причиной многих заболеваний. Они нормализуют микрофлору кишечника, нейтрализуют вредное влияние нитритов. Благодаря этому живой йогурт помогает в борьбе с дисбактериозом и проблемами ЖКТ.

Кроме того, йогурт, в отличие от молока и других молочных продуктов, не вызывает реакции у людей с аллергией на лактозу. Живые бактерии перерабатывают почти всю лактозу и выделяют вещества, способствующие усваиванию продукта, а также улучшают процесс пищеварения в принципе.

Важная миссия йогурта – укрепление иммунитета. Бактерии, содержащиеся в нем, стимулируют клетки крови, борющиеся с инфекциями, и заставляют организм активно вырабатывать белок интерферон, который является естественной защитой организма.

Польза йогурта не ограничивается содержанием живых бактерий. В этом продукте много полезных веществ. В его состав входят витамины РР, С, А и почти все витамины группы В, натрий, калий, фтор, цинк, железо, магний, фосфор, кальций, моно- и дисахариды, органические кислоты и насыщенные жирные кислоты. Такой состав йогурта делает его ценным продуктом, который должен присутствовать в рационе взрослых и детей.

При выборе йогурта обратите внимание на:

Упаковку – там должны быть указаны все данные (наименование, состав, дата изготовления и срок годности и т. д.);

Срок годности – чем он короче, тем натуральнее йогурт;

Место хранения – продукт должен быть в специальных холодильных витринах с температурой ниже +6 °С;

Состав – там не должно быть «лишних» ингредиентов.