Роспотребнадзор проводит рейды на рязанских избирательных участках

Региональное управление Роспотребнадзора проведёт рейды на рязанских избирательных участках. Надзорное ведомство проверит их на соблюдение санитарных норм, сообщает надзорное ведомство.

Руководитель управления Лариса Сараева заявила, что уже проверено более 30 участков. Нарушений не выявлено.

Отметим, что выборы на территории Рязанской области, как и во всей России, проводятся 17, 18 и 19 сентября. Россияне выбирают депутатов Годумы РФ 8-го созыва. Также проходят локальные выборы в органы местного самоуправления.

1001 участок будет работать с 8 часов утра до 8 часов вечера все три дня голосования.