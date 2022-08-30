Вторник, 30 августа, 2022
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Роспотребнадзор проверил воздух в Туме и на въезде в Касимов

В связи с лесными пожарами сотрудники управления Роспотребнадзора продолжают усиленный контроль за состоянием атмосферного воздуха в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во вторник, 30 августа, проведен отбор проб в р. п.Тума Клепиковского района, при въезде в г. Касимов на содержание загрязняющих веществ, в том числе, свойственных процессу горения: азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода, мелкодисперсных взвешенных частиц МР10 и МР2,5.

По представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.

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