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Среда, 9 июня, 2021
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Роспотребнадзор пояснил, почему не снимаются коронавирусные ограничения для кафе и ресторанов Рязани

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ответило на запрос регионального бизнес-омбудсмена Михаила Пронина. Он просил ведомство снять коронавирусные ограничения для общепита и ночных заведений.

Напомним, кафе и рестораны Рязани и области могут работать с 01.00 до 06.00 только на вынос. Такой же режим действует для ночных клубов.

Снимать ограничения Роспотребнадзор отказался, мотивируя это тем, что в регионе продолжают регистрировать заболевания коронавирусом.  

– С учётом оценочных критериев распространения заболевания – темпа прироста, коэффициента распространения и других – снять ограничения не представляется возможным, – сообщили в Роспотребнадзоре. 

10 июня с 12 до 16 часов для рязанских предпринимателей ведомство проведёт день открытых дверей. 

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