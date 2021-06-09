Роспотребнадзор пояснил, почему не снимаются коронавирусные ограничения для кафе и ресторанов Рязани

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ответило на запрос регионального бизнес-омбудсмена Михаила Пронина. Он просил ведомство снять коронавирусные ограничения для общепита и ночных заведений.

Напомним, кафе и рестораны Рязани и области могут работать с 01.00 до 06.00 только на вынос. Такой же режим действует для ночных клубов.

Снимать ограничения Роспотребнадзор отказался, мотивируя это тем, что в регионе продолжают регистрировать заболевания коронавирусом.

– С учётом оценочных критериев распространения заболевания – темпа прироста, коэффициента распространения и других – снять ограничения не представляется возможным, – сообщили в Роспотребнадзоре.

10 июня с 12 до 16 часов для рязанских предпринимателей ведомство проведёт день открытых дверей.