Роспотребнадзор пояснил, почему не снимаются коронавирусные ограничения для кафе и ресторанов Рязани

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ответило на запрос регионального бизнес-омбудсмена Михаила Пронина. Он просил ведомство снять коронавирусные ограничения для общепита и ночных заведений.
Напомним, кафе и рестораны Рязани и области могут работать с 01.00 до 06.00 только на вынос. Такой же режим действует для ночных клубов.
Снимать ограничения Роспотребнадзор отказался, мотивируя это тем, что в регионе продолжают регистрировать заболевания коронавирусом.
10 июня с 12 до 16 часов для рязанских предпринимателей ведомство проведёт день открытых дверей.