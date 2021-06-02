Роспотребнадзор назвал главных загрязнителей воздуха в Рязанской области

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Основными загрязнителями воздушного бассейна Рязанской области являются АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», предприятия топливноэнергетического комплекса: ОАО «Рязанская ГРЭС», ГРЭС-24, Ново-Рязанская ТЭЦ, филиал ОАО «ТГК-4» Рязанская региональная генерация», предприятия по производству строительных материалов: ООО «Серебрянский цементный завод», ООО «Михайловский цементный завод», предприятия Корпорации «Технониколь». Об этом говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства в прошлом году отобрали более 10 тысяч проб воздуха рядом с промышленными предприятиями. Всего 26 из них или 0,26% были с превышением нормативов. По России в целом этот показатель выше – 0,46%. В то же время по сравнению с 2019 годом есть рост – тогда негативных проб было 0,13%

Увеличилось и число негативных проб, взятых рядом с дорогами в жилых районах – 0,2% против 0,14% в 2019 году.

В Рязани исследовано 8 тысяч 834 пробы воздуха, в 30 из них обнаружены превышения ПДК. По сравнению с 2019 годом доля негативных проб увеличилась – 0,34% против 0,16% в 2019 году.

Воздух проверяли на наличие формальдегида, аммиака, свинца и других опасных элементов. По мнению сотрудников Роспотребнадзора, качество воздуха в Рязани ухудшилось.