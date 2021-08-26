Любимов ответил на вопрос о вони в Рязани

Роспотребнадзор начинает проверку источника неприятного запаха, который тревожил рязанцев на протяжении нескольких недель. Об этом в ходе прямой линии сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов.
Одним из первых вопросов в ходе прямой линии губернатора Николая Любимова был связан с экологическими проблемами в городе. Отвечая на вопрос, глава региона обратился к Филиппову, который в данный момент проводит заседание межведомственной комиссии.
Филиппов отметил, что источник запаха найден. На предприятии начинается проверка надзорного органа.
Зампред регионального правительства подчеркнул, что настоящее законодательство предусматривает приостановку деятельности предприятия. Однако для этого должны быть веские причины. В частности, если сероводород и аммиак превышает 2,5 ПДК в жилой зоне.
Также Любимов добавил, что рязанцам не стоит думать о том, что кто-то бездействует. На крупных федеральный предприятиях сейчас проводится проверка Росприроднадзора.