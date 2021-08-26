Любимов ответил на вопрос о вони в Рязани

Роспотребнадзор начинает проверку источника неприятного запаха, который тревожил рязанцев на протяжении нескольких недель. Об этом в ходе прямой линии сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов.

Одним из первых вопросов в ходе прямой линии губернатора Николая Любимова был связан с экологическими проблемами в городе. Отвечая на вопрос, глава региона обратился к Филиппову, который в данный момент проводит заседание межведомственной комиссии.

Филиппов отметил, что источник запаха найден. На предприятии начинается проверка надзорного органа.

Запах прошёл путь 15 км при слабом южном ветре. В Рязанском районе зафиксировано ещё и превышение ПДК. Если предприятие продолжит такую работу, то их «замучают» штрафами. Они вынуждены будут начать вести деятельность в соответствии с законодательством, — отметил он.

Зампред регионального правительства подчеркнул, что настоящее законодательство предусматривает приостановку деятельности предприятия. Однако для этого должны быть веские причины. В частности, если сероводород и аммиак превышает 2,5 ПДК в жилой зоне.

Также Любимов добавил, что рязанцам не стоит думать о том, что кто-то бездействует. На крупных федеральный предприятиях сейчас проводится проверка Росприроднадзора.