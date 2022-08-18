Роспотребнадзор дал рекомендации при задымлении населённых пунктов

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ежедневно проводит оперативный мониторинг качества атмосферного воздуха на задымлённых территориях.

В Телеграм канале ведомство рассказало гражданам, как исключить риски отравлений продуктами горения.

1. Избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром. В это время суток концентрация смога в воздухе самая высокая.

2. Держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром.

3. Людям, страдающим лёгочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, если всё же необходимо выйти, нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты, рекомендованные врачом.

4. По возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.

5. Занавешивать окна и форточки увлажнённой тканью и периодически её менять.

6. Проводить влажную уборку. Также хорошо поставить в помещениях ёмкости с водой для повышения влажности воздуха.

7. Физическую нагрузку следует ограничить, в том числе сократить рабочий день тем, кто трудится со значительной физической нагрузкой.

8. Детям и беременным женщинам необходимо отказаться от длительных прогулок.

9. При сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты – респираторы, марлевые и медицинские маски. Маски и повязки рекомендуется периодически увлажнять, а оконные и дверные проёмы изолировать влажной тканью.

10. Потребление жидкости нужно увеличить до 2-3 литров в день для взрослых: токсины и продукты горения выводятся обильным питьём. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки – обезжиренное молоко, молочная сыворотка, а также соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли. Газировку нужно исключить.

11. Промывать глаза, нос и горло.

12. Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется:

– измерять артериальное давление не менее 2 раз в день;

– при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу;

– иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

13. При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания следует обратиться к врачу.

14. При наличии хронического заболевания строго выполнять рекомендации врача.