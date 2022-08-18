Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области в сокрытии масштабов пожаров

Рязанский лесхоз упустил ситуацию, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы, – говорится в сообщении Рослесхоза в Telegram канале.

Сейчас группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России.

Федеральный Рослесхоз сегодня в 10 утра провёл штаб для координации сил и наращивания группировки. Как отмечается, первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже на месте, группировка из Сибири в пути.

В регион сегодня прибудут руководитель Рослесхоза Иван Советников и его зам Алексей Венглинский. Такое поручение дал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Пожары в Рязанской области привели к задымлению в разных районах столицы. В Рослесхозе обратили внимание, что жаркая погода ожидается в регионе ещё две недели. Правила пожарной безопасности в лесах должны неукоснительно соблюдаться.