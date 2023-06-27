Роскадастр проведёт аэрофотосъёмку в Скопинском районе Рязанской области

Мероприятия по исправлению реестровых ошибок в местоположении границ земельных участков, объектов реестра границ – это и границы населенных пунктов, муниципальных образований населенных пунктов, муниципальных образований и лесничеств, проводятся совместно Росреестром и ППК «Роскадастр» в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 №2148.

Повышение качества данных ЕГРН является одной из приоритетных задач, стоящих перед Росреестром и ППК «Роскадастр».

В настоящее время в ЕГРН содержится значительное количество реестровых ошибок.

Наиболее часто встречаются реестровые ошибки, связанные с некачественно проведенными геодезическими работами при определении координат характерных точек границ земельных участков и контуров ОКС.

При выявлении реестровой ошибки сотрудниками Росреестра и Роскадастра проводится детальный анализ документов, на основании которых сведения об объектах недвижимости внесены в ЕГРН.

В целях исправления реестровых ошибок сотрудники ППК «Роскадастр» осуществляют определение координат точек границ объектов, в сведениях о котором выявлена реестровая ошибка и готовит Отчет о результатах определения координат характерных точек границ.

Координаты характерных точек границ объектов могут быть определены картометрическим, фотограмметрическим или геодезическим методами.

Филиалом ППК «Роскадастр» по Рязанской области в рамках мероприятий по исправлению реестровых ошибок осуществляется применение аэрофотосъемки с беспилотного воздушного суда.

«В 2023 году запланировано проведение аэрофотосъемки на территории Скопинского района: с. Моховое, с. Горлово, с. Ильинка, рп. Павелец, п. Южный, с. Лопатино, с. Шелемишево», — рассказала начальник отдела нормализации баз данных филиала ППК «Роскадастр» по Рязанской области Ирина Коченова.

Исправление реестровых ошибок повышает достоверность реестра недвижимости за счет устранения пересечений границ и их «массового смещения», при этом правообладатель не несет дополнительной финансовых затрат.

Отмечаем, что наряду со всеми проводимыми Росреестром и Роскадастром мероприятиями по исправлению реестровых ошибок у правообладателя остается возможность обратиться с заявлением и предоставить межевой/технический план, если он считает, что кадастровые работы выполнены ненадлежащим образом, либо что реестровая ошибка не устранена.