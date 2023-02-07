Роскачество поясняет, как вернуть деньги за просроченный товар

Сделали покупку в продуктовом магазине и только дома обнаружили, что товар просрочен. Можно ли вернуть деньги? На этот вопрос отвечают эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

Что необходимо для возврата товара?

Как можно быстрее (лучше всего в день покупки) обратиться к продавцу того магазина, в котором вы делали покупку. При себе должен быть просроченный товар, оригинал или копия кассового чека (если он сохранился), паспорт или другой документ, подтверждающий личность (водительские права, заграничный паспорт, военный билет и т.д.) и банковская карта (если вы оплачивали товар картой).

Помните, что Закон «О защите прав потребителей» на вашей стороне: в пункте 5 статьи 5 прямо указано, что продажа товара по истечении установленного срока годности, а также товара, на который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается!

​​​​​​​Когда придете в магазин, вызовите администратора, изложите ему суть вопроса. Покажите просроченный товар и потребуйте возврата денег.

До момента возврата денег ни в коем случае не отдавайте администратору ни сам товар, ни оригинал кассового чека! Лучше предъявите копию чека, сказав при этом, что оригинал у вас с собой и вы отдадите его после того, как вам вернут деньги.

Если вы платили наличными, но кассовый чек не сохранился, сообщите администратору дату и приблизительное время покупки, укажите кассу, где оплачивался товар. Если вы обратились в магазин в день покупки просроченного товара, потребуйте восстановить кассовый чек или проверить проведенные операции. Кроме того, в большинстве магазинов, особенно возле касс, установлены видеокамеры. Поэтому вы вправе потребовать просмотра записи, чтобы подтвердить, что вы купили просроченный товар.

Если продавец вернул деньги, может потребоваться заполнить заявление об их возврате (как правило, в магазине есть готовые формы) и расписаться за их получение либо ждать их поступления на банковскую карту. Никаких комиссий, пени и т.д. взимать с вас продавец не имеет права.

Если продавец отказывается возвращать деньги, направьте ему претензию.

В претензии коротко изложите суть проблемы, напишите, что администратор отказывается вернуть деньги и вы не согласны с этим. Потребуйте удовлетворения ваших требований в течение десяти дней – именно такой срок по Закону «О защите прав потребителей» предоставляется продавцу на возврат денег. Обязательно укажите свои Ф.И.О., адрес (можно электронный) и номер телефона. Напишите также, что в случае отказа вы обратитесь в уполномоченные контрольно-надзорные органы и в суд. Если претензию не принимают на месте, один экземпляр претензии отправьте по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на юридический адрес продавца (должен быть указан на вывеске магазина или в «Уголке потребителя»). Квитанцию об отправке письма нужно сохранить.

Если продавец по-прежнему не возвращает деньги или попросту игнорирует ваши требования, обращайтесь в Роспотребнадзор.

В жалобе изложите суть проблемы, опишите все этапы общения с продавцом, а также сообщите о его отказе возвратить деньги. К жалобе приложите копии всех имеющихся документов (кассового чека, претензии и почтовой квитанции). Такую жалобу можно подать лично через канцелярию территориального управления вашего города, по почте или направить в электронном виде через специальную форму, размещенную на сайте ведомства, и загрузить там же приложения.

Имейте в виду, что для направления электронной жалобы вы должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.

Как правило, до обращения в суд подобные ситуации не доходят и разрешаются на стадии обращения к продавцу, максимум – в Роспотребнадзор.