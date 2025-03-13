Роскачество оценило продукцию рязанского предприятия Знаком качества

Роскачество назвало лучшие товары, получившие Знак качества в феврале. Среди них оказалась продукция рязанского производителя.
В феврале ряд российских товаров получил Знак качества, подтверждающий их высокие потребительские характеристики и соответствие опережающим стандартам Российской системы качества. В список вошли молочные продукты, безалкогольные напитки, растительное масло, колбасные изделия и бакалея.
Молочная продукция:
✔ «Красная цена» (молоко ультрапастеризованное, 3,2%, Оренбург)
✔ «Летний луг» (молоко пастеризованное, 3,2%, Оренбург)
✔ «Простоквашино» (сметана 20%, Казань)
✔ «Амка» (сметана 20%, Рязанская область)
✔ «Ермолино» (сметана 20%, Калужская область)
Безалкогольные напитки:
✔ «Маркет Перекресток» (томатный сок, Краснодарский край)
✔ «Дары Кубани» (яблочный сок, Краснодарский край)
Растительное масло:
✔ «Я люблю готовить» (подсолнечное масло, высший сорт, Самарская область)
✔ «Щедрое лето» (подсолнечное масло, первый сорт, Самарская область)
Колбасные изделия:
✔ «Ермолино» (сосиски категории Б, Калужская область)
Бакалея:
✔ «Шебекинские» (спагетти, Саратовская область)
Знак качества свидетельствует о безопасности и соответствии продукции строгим российским стандартам.