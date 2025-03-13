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Экономика и бизнес

Роскачество оценило продукцию рязанского предприятия Знаком качества

Алексей Самохин

Роскачество назвало лучшие товары, получившие Знак качества в феврале. Среди них оказалась продукция рязанского производителя.

В феврале ряд российских товаров получил Знак качества, подтверждающий их высокие потребительские характеристики и соответствие опережающим стандартам Российской системы качества. В список вошли молочные продукты, безалкогольные напитки, растительное масло, колбасные изделия и бакалея.

Молочная продукция:

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✔ «Красная цена» (молоко ультрапастеризованное, 3,2%, Оренбург)

✔ «Летний луг» (молоко пастеризованное, 3,2%, Оренбург)

✔ «Простоквашино» (сметана 20%, Казань)

✔ «Амка» (сметана 20%, Рязанская область)

✔ «Ермолино» (сметана 20%, Калужская область)

Безалкогольные напитки:

✔ «Маркет Перекресток» (томатный сок, Краснодарский край)

✔ «Дары Кубани» (яблочный сок, Краснодарский край)

Растительное масло:

✔ «Я люблю готовить» (подсолнечное масло, высший сорт, Самарская область)

✔ «Щедрое лето» (подсолнечное масло, первый сорт, Самарская область)

Колбасные изделия:

✔ «Ермолино» (сосиски категории Б, Калужская область)

Бакалея:

✔ «Шебекинские» (спагетти, Саратовская область)

Знак качества свидетельствует о безопасности и соответствии продукции строгим российским стандартам.

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