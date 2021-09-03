Росимущество поддержало инициативу о передаче конфиската малоимущим

Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы о передаче части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества, нуждающимся. Это следует из письма (есть в распоряжении «Известий») за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта, который выступил с этим предложением. Пресс-служба ведомства подтвердила подлинность документа.

Как уже писали «Известия», в начале августа Народный фронт обратился в Росимущество (ведомство является уполномоченным органом по распоряжению конфискованных товаров) с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода. Как уже писали «Известия», общественники отметили, что ценные товары уничтожаются партиями, при том что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

ОНФ предложил изменить правила по уничтожению конфиската. Естественно, речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными, уточнили в Народном фронте. Операторами по распределению помощи было предложено сделать благотворительные организации.

Вопрос о передаче части задержанных товарах, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний, — сказано в письме Росимущества в адрес ОНФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Мечтать не бедно: Росимущество поддержало идею передачи конфиската малоимущим