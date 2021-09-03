14.8 C
Рязань
Пятница, 3 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Росимущество поддержало инициативу о передаче конфиската малоимущим

7info7
Росимущество поддержало инициативу о передаче конфиската малоимущим

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы о передаче части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества, нуждающимся. Это следует из письма (есть в распоряжении «Известий») за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта, который выступил с этим предложением. Пресс-служба ведомства подтвердила подлинность документа.

Как уже писали «Известия», в начале августа Народный фронт обратился в Росимущество (ведомство является уполномоченным органом по распоряжению конфискованных товаров) с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода. Как уже писали «Известия», общественники отметили, что ценные товары уничтожаются партиями, при том что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

ОНФ предложил изменить правила по уничтожению конфиската. Естественно, речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными, уточнили в Народном фронте. Операторами по распределению помощи было предложено сделать благотворительные организации. 

Вопрос о передаче части задержанных товарах, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний, — сказано в письме Росимущества в адрес ОНФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Мечтать не бедно: Росимущество поддержало идею передачи конфиската малоимущим

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]