Росгвардейцы – участники СВО вернулись в Рязанскую область

В Рязанской области встретили сотрудников спецподразделений Росгвардии, которые вернулись после выполнения задач в зоне спецоперации. Об этом сообщает комитет по информации и массовым коммуникациям.

Местные жители по дороге приветствовали автоколонну сводного отряда ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии. В Рязани сотрудников ведомства встретили родные, близкие и сослуживцы.

Бойцы с честью выполнили поставленные служебно-боевые задачи. За высокие результаты в служебной деятельности сотрудникам ОМОН и СОБР вручили медали «За отличие в охране общественного порядка» и ведомственные награды – медали «За боевое отличие», «За заслуги в укреплении правопорядка», «За проявленную доблесть» III степени, «За отличие в службе» I и III степеней, очередные специальные и воинские звания.

Вернувшихся бойцов ждёт короткий отдых, а затем росгвардейцы продолжат выполнять служебно-боевые задачи.