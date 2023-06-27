Вторник, 27 июня, 2023
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Росгвардейцы – участники СВО вернулись в Рязанскую область

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязанской области встретили сотрудников спецподразделений Росгвардии, которые вернулись после выполнения задач в зоне спецоперации. Об этом сообщает комитет по информации и массовым коммуникациям.

Местные жители по дороге приветствовали автоколонну сводного отряда ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии. В Рязани сотрудников ведомства встретили родные, близкие и сослуживцы.

Бойцы с честью выполнили поставленные служебно-боевые задачи. За высокие результаты в служебной деятельности сотрудникам ОМОН и СОБР вручили медали «За отличие в охране общественного порядка» и ведомственные награды – медали «За боевое отличие», «За заслуги в укреплении правопорядка», «За проявленную доблесть» III степени, «За отличие в службе» I и III степеней, очередные специальные и воинские звания.

Вернувшихся бойцов ждёт короткий отдых, а затем росгвардейцы продолжат выполнять служебно-боевые задачи.

Росгвардейцы – участники СВО вернулись в Рязанскую область
Росгвардейцы – участники СВО вернулись в Рязанскую область
Росгвардейцы – участники СВО вернулись в Рязанскую область
Росгвардейцы – участники СВО вернулись в Рязанскую область

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