Росавтодор зарезервировал землю для расширения трассы М5 в Рязанской области

Росавтодор РФ опубликовал документ, содержащий информацию о резервировании земель под реконструкцию участка федеральной трассы М5 с 185 по 188 км. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, на зарезервированных земельных участках устанавливаются ограничения прав в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими законами.

Необходимость резервирования земель появилась в связи с планами по расширению федеральной трассы М5 от развязки возле ТРЦ «М5 Молл» до развязки на пересечении с трассой Р-132 «Золотое кольцо» около посёлка Ситники. Вместо двух полос там хотят сделать четыре. Каждая из них будет шириной 3,75 м, передаёт КП-Рязань.