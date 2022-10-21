«Росатом» поможет улучшить работу ЗАГСа в Рязани

С понедельника в ЗАГСе Рязани начнут работать специалисты Центра бережливого производства. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

По поручению губернатора Павла Малкова Никитин вместе с руководителем проекта ГК «Росатом» Сергеем Артемьевым провёл рабочую встречу с коллективом учреждения.

— В последнее время в соцсетях появилось много нареканий на то, как рязанцы получают там услуги. Чтобы разобраться в чем причина, вместе со специалистами Агентства развития бизнеса мы инициировали рабочую встречу. К нам присоединился руководитель проекта ГК «Росатом» Сергей Артемьев, — написал Никитин в телеграм-канале.

Жалобы рязанцев, по словам Никитина, повод реагировать на проблему, но решение принимать надо после проведения замеров.

— Они определят, как оптимизировать и стандартизировать работу ЗАГСа. Когда-то аналогичная ситуация была и в отделениях МФЦ, но в итоге мы обеспечили там максимальную сервисность, — написал зампред.

Никитин отметил, что рязанский Дворец бракосочетания — один из самых эффектных в России.

— За два месяца постараемся сделать так, чтобы и качество получения там услуг стало тоже образцовым, — сообщил он.

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