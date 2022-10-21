«Росатом» поможет улучшить работу ЗАГСа в Рязани

С понедельника в ЗАГСе Рязани начнут работать специалисты Центра бережливого производства. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.
По поручению губернатора Павла Малкова Никитин вместе с руководителем проекта ГК «Росатом» Сергеем Артемьевым провёл рабочую встречу с коллективом учреждения.
Жалобы рязанцев, по словам Никитина, повод реагировать на проблему, но решение принимать надо после проведения замеров.
Никитин отметил, что рязанский Дворец бракосочетания — один из самых эффектных в России.
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