Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал дату потепления в Центральной России. Прогноз он дал изданию «Интерфакс».
Потепление, по словам Вильфанда, начнётся в четверг, 12 января. Температура заметно повысится, ночью столбики термометров будут колебаться от -8 до -13 градусов, а днём – от -4 до -9 градусов.
В ночь на 14 января температура будет близка к многолетним значениям. Днём ожидается от -3 до -4 градусов и возможен небольшой снег.
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