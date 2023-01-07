Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал дату потепления в Центральной России. Прогноз он дал изданию «Интерфакс».

Потепление, по словам Вильфанда, начнётся в четверг, 12 января. Температура заметно повысится, ночью столбики термометров будут колебаться от -8 до -13 градусов, а днём – от -4 до -9 градусов.

– Но и в этом случае температура будет ниже нормы на 3 градуса. И дальнейшее такое повышение 13 января, когда будет примерно такой же температурный фон: ночью около -8 — -10 градусов, а днем около -5 — -7″, — сказал Вильфанд.

В ночь на 14 января температура будет близка к многолетним значениям. Днём ожидается от -3 до -4 градусов и возможен небольшой снег.