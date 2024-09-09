Роман Иголкин избран депутатом в Рязанскую областную Думу

В Рязани 6, 7 и 8 сентября состоялись выборы депутата в Рязанскую областную Думу. Напомним, место депутата регионального парламента стало вакантным после ухода в Совет Федерации Игоря Мурога.

Рязанский избирком подсчитал голоса и назвал лидера голосования. Им стал Роман Иголкин (Единая Россия). Он набрал 6714 голосов (75,98%). Таким образом, Роман Иголкин назначен депутатом седьмого созыва по 12 одномандатному избирательному округу.

На втором месте Владимир Якунин (КПРФ) — 9,45%. Третье место у Евгения Мясина (ЛДПР) — 7,53%. Четвертое — у Татьяны Старковой (Партия Пенсионеров). Она набрала 5,66%.