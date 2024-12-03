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Родственник беременной жены участника СВО: ее смерть — нелепая случайность

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Смерть беременной жены участника СВО из Нагайбакского района Челябинской области — нелепая случайность, заявил изданию 74.RU ее родственник.

Трагедия произошла в ночь на 30 ноября. По предварительным данным, 22-летняя девушка выпала из окна во время семейной ссоры.

«Если бы мы в чем-то плохом подозревали парня, то просто не пустили бы его на похороны», — отметил родственник погибшей.

По его словам, пара познакомилась за неделю до начала спецоперации. В сентябре 2022 года молодой человек ушел на фронт, за время боевых действий он получил несколько ранений и лежал в госпитале.

Боец приезжал в отпуска, летом этого года пара сыграла свадьбу. Кроме того, женщина ждала малыша.

«Это был их долгожданный ребенок. Семья была спокойная. Конечно, иногда, как и у всех, были ссоры, но ничего серьезного, — уточнил собеседник издания.

Родственник девушки добавил, что в день трагедии она не хотела отпускать мужа отмечать праздник с братом и его друзьями. Он добавил, что девушка хотела припугнуть супруга, залезла на подоконник и оступилась.

В Следственном комитете сообщили, что проводят проверку.

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