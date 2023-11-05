Родителям погибшего на СВО рязанца вручили орден Мужества

В посёлке Пителино Рязанской области 4 ноября вручили орден Мужества родителям погибшего во время специальной военной операции Сергея Мерлина, сообщает сайт ИД «Пресса».

Мерлина мобилизовали в октябре 2022 года, в зону проведения СВО воин попал в начале 2023 года. Погиб рязанец 6 июня.

Правительственную награду приняли из рук военного комиссара Анатолия Котельникова родители героя Светлана Николаевна и Владимир Алексеевич Мерлины.

По словам Котельникова, орден Мужества — одна из самых значимых наград за особые заслуги перед Родиной. Им награждают настоящих героев.

Фото: ИД «Пресса»