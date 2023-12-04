РНПК увеличит производство современного зимнего дизельного топлива

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») увеличивает производство зимнего дизельного топлива с использованием современной технологии. Компания выпускает топливо с необходимыми характеристиками для низкой температуры благодаря внедрению процесса каталитической депарафинизации дизельных фракций.

Получаемое зимнее дизельное топливо соответствует требованиям ГОСТ и Технического регламента. Оно имеет запас по предельной температуре фильтруемости, что обеспечивает автомобилям хороший запуск и стабильную работу двигателя при низких температурах. Топливо уже прошло квалификационные испытания в профильном научно-исследовательском институте, сообщает пресс-служба РНПК.

Современные технологии, которые использует Нефтезавод, позволяют выпускать моторные топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами – бензин «Евро 6», высокооктановый АИ-100, малосернистое судовое топливо.

РНПК активно внедряет наукоемкие продукты предприятий «Роснефти» и других российских производителей. В настоящее время на 14 из 15 технологических установках завода применяются катализаторы, произведенные специализированными дочерними предприятиями «Роснефти» — «РН-Кат» и «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза».

Внедрение передовых технологий и новых решений — один из важных элементов стратегии развития «Роснефти». Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.