РНПК отгрузила более 2 миллионов тонн высокоэкологичного бензина «Евро-6»

Входящая в состав «Роснефти» Рязанская нефтеперерабатывающая компания произвела более 2 миллионов тонн высокооктанового бензина АИ-95-К5 «Евро 6».

Бензин АИ-95-К5 производится в Рязани с 2019 года. За это время удалось уменьшить суммарные выбросы серы в атмосферу почти в два раза.

Разработкой рецепта и технологии производства бензина занимались специалисты Корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ ПАО «НК «Роснефть».

Топливо содержит на 20-40% меньше веществ, которые при сгорании загрязняют атмосферу. В нём гораздо меньше серы, бензола, ароматических углеводородов. В результате выхлопные газы менее токсичные.

Бензин «Евро 6» позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах на 12,5% и количество отложений в камере сгорания двигателя — на 12,7%. Выпуск бензина является вкладом Роснефти в защиту окружающей среды.

Приобрести произведённый в Рязани бензин можно не только в Рязанской области, но и в Московской, Тульской, Калужской областях, Краснодарском крае.

Ежемесячно Рязанская НПК выпускает до 100 тысяч тонн АИ-95-К5 «Евро 6».

Бензин АИ-95-К5 «Евро 6» в 2019 году удостоился почетного звания лауреата престижного Всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России» с включением в общероссийский Каталог.

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