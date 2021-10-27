РНПК оснастила оборудованием учебную лабораторию Касимовского нефтегазового колледжа

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») помогла оснастить профильную лабораторию «Касимовского нефтегазового колледжа». В учебной аудитории установили современное оборудование, воспроизводящие технологические процессы нефтезавода.

Лабораторию торжественно открыли в день празднования 125-летнего юбилея колледжа. Участниками церемонии стали студенты и преподаватели, сотрудники НПК.

Студенты, обучающиеся по специальности «Переработка нефти и газа» и «Сооружение и эксплуатация газопроводов и газонефтехранилищ» получили новые возможности для развития теоретических знаний.

Рязанская ПК помогает колледжу в Касимове уже 9 лет. За это время предприятие помогло учебному заведению обновить материально-техническую базу.

Новая лаборатория улучшит уровень подготовки студентов, повысит их профессиональные компетенции.

НПК сотрудничает с двумя колледжами в Рязанской области, а также с 15 профильными вузами в России. Завод в Рязани — одна из основных производственных площадок для прохождения практики студентами. Ежегодно предприятие выбирают для получения практических навыков свыше 50 студентов. По окончании учёбы на работу в НПК приходят более 40 выпускников вузов, техникумов и колледжей.

С 2016 года на базе средней общеобразовательной школы № 43 в Рязани работает «Роснефть-класс», который готовит кадры для нефтехимической отрасли со школьной скамьи. Кроме того, завод организует профориентационные экскурсии по промышленной площадке для школьников и студентов с тем, чтобы ещё во время учёбы ребята знакомились с будущим местом работы.

Предприятие помогает учебным заведениям Рязанской области с ремонтом профильных кабинетов, в создании нефтехимических лабораторий, приобретении учебных стендов, а также выделяет корпоративные стипендии лучшим студентам и гранты преподавателям.