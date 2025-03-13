РНПК определила победителей XXIV региональной научно-технической конференции молодых специалистов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») подвела итоги XXIV региональной научно-технической конференции (НТК) молодых специалистов.

В конференции приняли участие 22 сотрудника РНПК, а также ученица 11-го «Роснефть-класса» школы № 43 — всего 23 конкурсанта.

Конкурсанты представили доклады в восьми секциях, охватывающих ключевые направления деятельности компании:

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Технология процессов нефтегазопереработки

Оборудование нефтегазопереработки

Промышленная безопасность, охрана труда

Экономика, финансы

Информационные технологии и информационная безопасность

Труд, юриспруденция, персонал

Экология

Промышленная энергетика, энергоэффективность.

На рассмотрение жюри, в состав которого вошли руководители и ведущие специалисты предприятия, было представлено 18 разработок.

С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор РНПК Сергей Михайлов.

«Независимо от того, какое место вы займёте на НТК, вы уже победители! Всё, что вы делаете сегодня, — это инвестиция в самих себя. Трудитесь, старайтесь, погружайтесь в тонкости нашей профессии, не переставайте учиться. Чем выше вы будете подниматься по карьерной лестнице, тем шире должны быть ваши знания. Все приобретённые навыки обязательно найдут применение, особенно в нашей Компании!» — отметил он.

Каждому участнику было отведено 7 минут на презентацию своей разработки и 5 минут на ответы на вопросы жюри. Участники должны были кратко и убедительно изложить суть своих проектов, продемонстрировать их эффективность и перспективность.

Победители, призёры и их научные руководители будут отмечены премиями. Наиболее перспективные разработки получат рекомендации для внедрения на предприятии. Победители секций представят свои проекты на следующем этапе — кустовой НТК «Роснефти», который состоится в мае на базе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

НТК — это уникальная площадка для молодых специалистов, стремящихся к профессиональному развитию и карьерному росту. Конференция способствует вовлечению сотрудников в исследовательскую и проектную деятельность, формированию профессиональных компетенций и выявлению молодых специалистов с высоким научно-техническим потенциалом.