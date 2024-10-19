Рэпера Трикопюшона убили в Челябинске

В Челябинске убит рэпер Трикопюшон, сообщает «КП Челябинск».

Издание просит не путать убитого с другим музыкантом Копюшоном. По данным СМИ, за убийство Алексея задержана его 34-летняя знакомая. По версии следствия, она ударила ножом мужчину во время пьяной ссоры.

Трикопюшону было 35 лет. ЧП случилось в доме на улице Дегтярева.

Ранее Трикопюшон сидел в тюрьме, освободился только в этом году. Музыканта называли при жизни «главным отморозком челябинского андеграунда».

По словам знакомых Трикопюшона, он дружил с расчленённым супругой рэпером Энди Картрайтом.