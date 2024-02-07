Рэпер ST и гитарист «Зверей» Герман Осипов выступили перед росгвардейцами в зоне СВО

Популярный рэп-исполнитель Александр Степанов (ST) и гитарист группы «Звери» Герман Осипов дали полевые концерты для спецназовцев Росгвардии в ЛНР.

Артисты исполнили известные рэп-произведения Александра Степанова под необычный аккомпанемент гитары и балалайки.

«Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться», – поделился впечатлениями один из военнослужащих.

Росгвардейцы поблагодарили артистов за поддержку и правильное понимание своей боевой работы. Как говорится в известном стихотворении, «кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне».