Среда, 7 февраля, 2024
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Рэпер ST и гитарист «Зверей» Герман Осипов выступили перед росгвардейцами в зоне СВО

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Популярный рэп-исполнитель Александр Степанов (ST) и гитарист группы «Звери» Герман Осипов дали полевые концерты для спецназовцев Росгвардии в ЛНР.

Артисты исполнили известные рэп-произведения Александра Степанова под необычный аккомпанемент гитары и балалайки.

«Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться», – поделился впечатлениями один из военнослужащих.

Росгвардейцы поблагодарили артистов за поддержку и правильное понимание своей боевой работы. Как говорится в известном стихотворении, «кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне».

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