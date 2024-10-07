8 октября Рязанская область будет находиться во власти балканского циклона. Об этом рязанцев предупредил начальник отдела агрометеорологического режима и климата регионального гидрометцентра Роман Степанов.

Тёплый атмосферный фронт балканского циклона пересёк область вчера вечером. Узкая и быстро смещающаяся зона осадков спровоцировала то, что где-то дождя не было совсем (например, в Ряжске), а где-то он был очень сильным (например, в Туме). Кстати, в Туме за 12 часов выпало 17 мм осадков.

Сегодня регион находится в тёплом секторе циклона. Отсюда высокая, почти летняя температура и минимальная вероятность осадков. Но вместе с тем циклон находится всё ближе, и скоро погода кардинально поменяется: