Понедельник, 7 октября, 2024

Рязанскую область накроет балканский циклон 8 октября

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от tawatchai07 на Freepik

8 октября Рязанская область будет находиться во власти балканского циклона. Об этом рязанцев предупредил начальник отдела агрометеорологического режима и климата регионального гидрометцентра Роман Степанов.

Тёплый атмосферный фронт балканского циклона пересёк область вчера вечером. Узкая и быстро смещающаяся зона осадков спровоцировала то, что где-то дождя не было совсем (например, в Ряжске), а где-то он был очень сильным (например, в Туме). Кстати, в Туме за 12 часов выпало 17 мм осадков.

Сегодня регион находится в тёплом секторе циклона. Отсюда высокая, почти летняя температура и минимальная вероятность осадков. Но вместе с тем циклон находится всё ближе, и скоро погода кардинально поменяется:

— Завтра к ночи Рязань окажется в самом его центре. То есть снова дожди и туманы. Некоторые модели даже дают грозы на 8 октября, а это очень редкое явление в это время года, — говорит Степанов.

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