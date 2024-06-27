Четверг, 27 июня, 2024

Рязанскому судье исполнилось 99 лет

Автор: 7info

Опубликовано

27 июня отпраздновал 99-й день рождения Иван Васильевич Русаков, ветеран Великой Отечественной войны, судья Рязанского областного суда в отставке.

Иван Васильевич родился в селе Екимовка Рязанской области. Закончил семь классов, поступил в строительный техникум, оттуда был призван в Советскую Армию, где доблестно служил с 1943 по 1950 гг. Награжден медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота» и «Лучший артиллерист».

У Ивана Васильевича богатая трудовая биография. После войны работал в колхозе, слесарем на Рязанском заводе счетно-аналитических машин. Окончил вечернюю школу, Саратовскую юридическую школу, Всесоюзный юридический заочный институт. Десять лет проработал судьей Пителинского районного суда Рязанской области.

В 1963 году Ивана Васильевича избрали членом судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного суда. После окончания срока полномочий работал в юридической консультации и адвокатуре. За 45 лет юридической практики ему не раз приходилось бороться с несправедливостью и восстанавливать права граждан. Но, с какими бы вопросами не обращались к нему люди, Иван Васильевич всегда старался быть человечным, справедливым и отзывчивым.

— Бодро и радостно Иван Васильевич принимал поздравления, вспоминая свою нелегкую, но интересную жизнь, сохранив в своей памяти мельчайшие подробности сложных судебных дел, — говорится в сообщении пресс-службы Рязанского областного суда.

Рязанскому судье исполнилось 99 лет

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