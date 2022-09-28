В среду, 28 сентября, губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Государственный Рязанский приборный завод («ГРПЗ»). Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона принял участие в церемонии вручения свидетельств о получении профессии «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом». Их получили сотрудники ГРПЗ и студенты-целевики, которые в составе рязанской команды принимают участие в конкурсе Минпромторга России «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердом».

Основная цель конкурса — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности. Обучение в его рамках проводилось Орловским государственным университетом имени И. С. Тургенева.

В рязанскую команду, сформированную на базе ГРПЗ, вошли молодые специалисты предприятия, дети сотрудников и студенты, которые проходят обучение по целевому договору. На сегодняшний день команда вышла в финал. Заключительный этап конкурса пройдет в октябре. В частности, состоится защита предпринимательского проекта рязанцев «Аниматор», который вошел в число 15 лучших инициатив.

Глава региона Павел Малков поздравил членов команды ГРПЗ с успешным участием в конкурсе и получением дополнительной профессии.

«Теперь вы операторы наземных средств управления беспилотниками. Это очень востребованное направление в самых разных сферах и отраслях. Вы получили новый, интересный опыт и теперь важно эти навыки развивать, применять, в том числе, на благо Рязанской области, — сказал губернатор. — Региону очень нужны высококвалифицированные кадры, особенно в сфере цифровых технологий. Приборный завод очень активно работает в этом направлении».

Павел Малков пожелал команде победы в финале конкурса, подчеркнув, что рязанцы достойно справились с испытаниями и проявили себя.