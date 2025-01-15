Рязанское Управление Росгвардии подвело итоги работы за 2024 год и наградило журналистов

В Управлении Росгвардии по Рязанской области состоялось традиционное мероприятие, на котором руководство ведомство рассказало об итогах работы за 2024 год, а также наградило журналистов. Основные показатели представил руководитель Управления генерал-майор полиции Виктор Лачев.

Так, в 2024 году сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии провели масштабную работу по обеспечению правопорядка. Было задержано более 1300 человек, из которых более 400 подозреваются в совершении преступлений. В ходе операций изъято 26 единиц оружия, около 1000 боеприпасов и свыше 240 кг наркотических веществ.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отреагировали на более 3000 тревожных сигналов, предотвратив более 200 правонарушений в отношении охраняемого имущества. В результате их работы задержаны 74 человека, подозреваемых в преступлениях, и 51 разыскиваемый гражданин. За административные правонарушения задержано более 8000 человек.

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Подразделения лицензионно-разрешительной работы обработали более 20 000 заявлений на государственные услуги и провели свыше 6600 проверок условий хранения оружия. Было аннулировано более 800 разрешений, лицензий и удостоверений, изъято около 1500 единиц огнестрельного оружия и более 2000 патронов. 7 единиц оружия сданы добровольно.

В завершение мероприятия Виктор Лачев поздравил присутствующих представителей СМИ с Днем российской печати и наградил за активное содействие в информировании общественности о деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации в регионе. Ведомственные благодарности получили главный редактор 7info Екатерина Щеренкова и корреспондент 7info Олеся Чугунова.