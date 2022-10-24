Рязанское УФАС проверит цены в магазинах рядом с учебным центром в Сельцах

Местные жители, проживающие недалеко от учебного центра в Сельцах, пожаловались на завышенные цены в магазинах. Информация об этом появилась на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова во ВКонтакте.
Речь идёт о ларьках и мини-магазинчиках в Сельцах.
На жалобу отреагировали в региональном Минэкономразвития. Там уточнили, что в сёлах Сельцы и Шехмино работают магазины ООО «Луч», цены на продовольствие в них включены в мониторинг.
Для проведения проверки информацию о завышенных ценах ведомство направило в региональное Управление ФАС.
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