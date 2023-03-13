Рязанское УФАС признало нарушение «Светофором» закона о рекламе

Рязанские антимонопольщики признали рекламу дешёвого сахара сетью магазинов «Светофор» ненадлежащей.

По данным управления, в рекламе не было части существенной информации об условиях акции, таким образом потенциальные покупатели вводились в заблуждение.

В Рязанское УФАС поступило обращение гражданина по факту распространения 18-19 октября 2022 года в эфире региональных телеканалов рекламы продажи сахара-песка по цене 29,90 рублей за килограмм в сети магазинов «Светофор».

В аудиосообщении к ролику говорилось: «В магазинах «Светофор» дни выгодных покупок. Только 2 дня. 18 и 19 октября сахар-песок 29.90 за килограмм».

Дополнительные условия акции, по словам покупателей, стали для них полной неожиданностью.

Цена, заявленная в рекламе, действовала при условии покупки других товаров в магазине на сумму 1000 рублей и лишь 5 кг сахара в чек. Эти условия оговаривались мелким шрифтом и транслировалась незначительное количество времени. В аудиосообщении об этом не говорилось.

Такой способ размещения информации не дал потребителям возможности воспринимать рекламу должным образом и в полном объеме.

Рязанское УФАС России признало рекламу ненадлежащей, нарушающей закон о рекламе.