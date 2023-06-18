Рязанское предприятие принимает отработанные шины на переработку

Рязанцев призывают сдавать старые шины на переработку. На шинном предприятии ООО «Полиметалл» установлено несколько линий для измельчения резины. Ещё одна новая линия ждёт запуска.

Получаемая крошка в дальнейшем идёт на производство, к примеру, различных уличных покрытий, а чипса́ из переработанной резиновой крошки используется как дренаж под укладку труб.

С руководителями предприятия встретились активисты Экологического Рязанского Альянса (ЭРА) и достигли определённых договорённостей.

Рязанский регион очень сильно загрязнён шинами – легковыми, тракторными и грузовыми. Сельхозкомбинаты и сетевые ритейлеры имеют много техники в своём парке, отработанные шины нуждаются в утилизации. Многие граждане не знают, куда девать старые покрышки. Так в Рязанской области появляются многочисленные несанкционированные свалки шин.

Как отметил руководитель предприятия ООО «Полиметалл» Иван Валерьевич Фёдоров, главной целью сегодня является сбор всех шин с несанкционированных свалок в Рязани и области.

Предприятие нуждается в сырье. Так что жителей региона призывают привозить свои отработанные шины по адресу ул. Прижелезнодорожная, д. 46. У въезда находится сетка (как на фото), в которой можно оставить б/у покрышки.

Экоактивисты считают, что необходимо добиться включения таких предприятий в территориальную схему и организовать системную работу по переработке шин.